На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ отметили риски на рынке жилья на фоне роста продаж в рассрочку

ЦБ РФ заявил о рисках на рынке жилья на фоне увеличения продаж в рассрочку
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Центробанк РФ отмечает растущие риски на рынке жилья на фоне увеличения его продаж в рассрочку. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он отметил, что застройщики массово предоставляют россиянам рассрочку из-за желания сохранить объем продаж. Такой подход может нести риски для покупателей, особенно если «рассрочка выдается на 10 лет и гражданам с высокой долговой нагрузкой».

ЦБ РФ оценил долг покупателей в рассрочку как минимум в 1 трлн рублей по состоянию на 1 апреля.

До этого Габуния дал прогноз по ключевой ставке. По словам зампреда Банка России, варианты решений, которые регулятор рассмотрит на заседании Совета директоров 6 июня, будут более разнообразными, чем в апреле.

26 мая в ЦБ рассказали, что средняя максимальная ставка по вкладам в рублях составила 19,52% во второй декаде мая. Мониторинг учитывал предложения, доступные любому клиенту без каких-либо предварительных условий.

Ранее в Госдуме рассказали, кто сможет получить льготную ипотеку под 2%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами