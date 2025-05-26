Стала известна новая максимальная ставка по вкладам в рублях

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в рублях дошла до 19,52 процента

Банк России провел мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в российских банках, во второй декаде мая показатель составил 19,52%. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Отмечается, что в первой декаде мая данный показатель составил 19,6%. В третьей декаде апреля этот показатель составлял 19,7%.

Мониторинг учитывал максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту без каких-либо предварительных условий.

До этого в пресс-службе маркетплейса «Финуслуги» заявили, что среднедневной темп числа открытий новых вкладов на майских праздниках вырос на 44% по сравнению с концом апреля. В период майских праздников средняя сумма вклада составила 365,5 тысяч рублей, в конце апреля — 419 тысяч рублей.

21 марта ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В 2025 году российские банки на 1–2,5 процентных пункта снизили ставки по вкладам в ожидании смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно заработать на вкладе в 2025 году.