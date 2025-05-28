Силуанов рассказал, что все обязательства бюджета РФ в 2025 году будут выполнены

Силуанов: обязательства бюджета РФ на 2025 год будут выполнены

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме заявил, что все обязательства бюджета РФ на 2025 год будут выполнены даже в случае принятия новых санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже если будут введены какие-то дополнительные пакеты ограничений и санкции, все то, что предусмотрено в текущем году в нашем финансовом документе, будет выполнено», — поделился министр.

До этого Силуанов говорил, что Минфин РФ проиндексирует социальные обязательства на уровень инфляции — 7,6%.

В ходе представления поправок в федеральный бюджет на 2025 год Силуанов заявил, что в закон о бюджете закладывается все связанное с выполнением первоочередных социальных обязательств. По его словам, в первую очередь на уровень уточненной инфляции будет проиндексирована оплата труда работников бюджетной сферы.

22 мая депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 8% для работников до 35 лет с невысокими доходами.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительную выплату для ряда бюджетников.