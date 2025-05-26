Минфин РФ проиндексирует социальные обязательства на уровень инфляции

Министр финансов Антон Силуанов заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, что в 2025 году социальные обязательства федерального бюджета будут проиндексированы на уровень инфляции — 7,6%. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе представления поправок в федеральный бюджет на 2025 год Силуанов заявил, что в закон о бюджете закладывается все связанное с выполнением первоочередных социальных обязательств.

«В первую очередь — индексация, оплата труда работников бюджетной сферы на уровень уточненной инфляции, инфляция несколько уточнилась в текущем году. В прогнозе она составит 7,6% из расчета декабрь к декабрю. На эту величину проиндексированы социальные обязательства», — сказал министр.

22 мая депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 8% для работников до 35 лет с невысокими доходами. По словам соавтора инициативы, депутата Сергея Миронова, при общей низкой безработице в России ее уровень среди граждан 20-24 лет достигает 12,5%. Он отметил, что многие молодые люди испытывают проблемы с трудоустройством.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительную выплату для ряда бюджетников.