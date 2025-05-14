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В Госдуме предложили ввести дополнительную выплату для ряда бюджетников

Миронов предложил ввести ежегодные выплаты медикам, учителям и научным работникам
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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов и вице-спикер парламента Александр Бабаков внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о ежегодной выплате для медработников, научных работников, учителей, работников культуры и фармацевтов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что выплата будет рассчитываться как разница между суммой уплаченного НДФЛ за прошедший год и суммой налога, который был начислен с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.

По словам Миронова, проект предполагает создание в регионах инструмента для привлечения молодых специалистов в отраслях, где не хватает сотрудников.

В апреле председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что уровень дохода начинающих педагогов в России нельзя назвать конкурентоспособным, он уступает заработку курьеров, доставляющих пиццу.

Матвиенко поддержал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он заявил, что вопрос оплаты труда учителей находится в работе Минпросвещения и Минфина. По его мнению, решению проблемы, в частности, будет способствовать появление в школах типовых штатных расписаний.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России в 2025 году.

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