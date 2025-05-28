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Силуанов рассказал, стоит ли ждать изменений в налоговой системе РФ в ближайшие годы

Силуанов: серьезных изменений в ближайшие годы в налогах не будет
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заметных изменений в налоговом законодательстве России в ближайшие годы не будет. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

По его словам, налоги для богатых останутся на прежнем уровне.

«Мы договорились, что в ближайшие годы менять те договоренности, которые были достигнуты, не будем. Не могу согласиться с предложением об увеличении уровня налоговых изъятий у банков и у богатых людей. Если мы планку перегнем, тогда будет больше стимулов уходить в другие инструменты. Банкам нужна сейчас прибыль для их капитализации, чтобы они могли выдавать кредиты», — сказал Силуанов.

До этого министр финансов заявлял, что увеличение налогов в течение года подорвет доверие к политике государства.

В апреле Минфин России подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики, который включает меры донастройки в части администрирования, совершенствования налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО.

По новому законопроекту, если последний день уплаты налога выпадает на выходной или праздник, срок переносится на предыдущий рабочий день. В ведомстве пояснили, что нововведение поможет избежать кассовых разрывов и улучшить ликвидность бюджета, поскольку расходы граждан обычно растут к концу месяца.

Ранее Силуанов рассмеялся на совещании с Путиным.

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