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В Минфине назвали неправильным увеличение налогов в течение года

Силуанов: увеличение налогов в течение года подорвет доверие к государству
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Увеличение налогов в течение года подорвет доверие к политике государства. Об этом заявил Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

«Это же неправильно — в течение года налоги повышать. Мы такую политику не ведем», — отметил он.

В апреле Минфин России подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики, который включает меры донастройки в части администрирования, совершенствования налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО.

По новому законопроекту, если последний день уплаты налога выпадает на выходной или праздник, срок переносится на предыдущий рабочий день. В ведомстве пояснили, что нововведение поможет избежать кассовых разрывов и улучшить ликвидность бюджета, поскольку расходы граждан обычно растут к концу месяца.

Ранее Силуанов рассмеялся на совещании с Путиным.

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