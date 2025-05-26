В Минфине назвали неправильным увеличение налогов в течение года

Силуанов: увеличение налогов в течение года подорвет доверие к государству

Увеличение налогов в течение года подорвет доверие к политике государства. Об этом заявил Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

«Это же неправильно — в течение года налоги повышать. Мы такую политику не ведем», — отметил он.

В апреле Минфин России подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики, который включает меры донастройки в части администрирования, совершенствования налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО.

По новому законопроекту, если последний день уплаты налога выпадает на выходной или праздник, срок переносится на предыдущий рабочий день. В ведомстве пояснили, что нововведение поможет избежать кассовых разрывов и улучшить ликвидность бюджета, поскольку расходы граждан обычно растут к концу месяца.

Ранее Силуанов рассмеялся на совещании с Путиным.