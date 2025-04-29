Минфин подготовил законопроект о донастройке налоговой политики

Минфин России подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики, включающий меры донастройки в части администрирования, совершенствования налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минфине указали, что, если последний день уплаты налога выпадает на выходной или праздник, срок переносится на предыдущий рабочий день. Как пояснили в ведомстве, это поможет избежать кассовых разрывов и улучшить ликвидность бюджета, поскольку расходы обычно растут к концу месяца.

В части совершенствования института единого налогового счета (ЕНС) уточняются правила работы с единым налоговым счетом (ЕНС). Если налоговая отменит отсрочку, рассрочку или налоговый вычет, изменения автоматически отразятся на ЕНС. Кроме того, если суд приостановит действие решения налоговой (например, о штрафе), соответствующая сумма временно не будет учитываться в сальдо счета.

Также Минфин предлагает отменить лишние уведомления: налогоплательщикам больше не придется повторно подавать данные по имущественным налогам, НДФЛ и страховым взносам, если они уже сообщали эти сведения ранее. Эти меры призваны сократить бюрократическую нагрузку и сделать уплату налогов удобнее.

Законопроект также расширяет возможности для отсрочки налоговых платежей. Теперь на льготы смогут рассчитывать не только компании, полностью останавливающие работу из-за сезонных факторов, но и те, у кого деятельность сокращается более чем наполовину из-за климатических условий или падения спроса.

Кроме того, максимальный срок инвестиционного налогового кредита предлагается увеличить с пяти до 10 лет. Упрощаются и правила налогового мониторинга: теперь для участия достаточно соответствовать хотя бы одному из трех критериев (выручка, активы или сумма налогов), а правопреемники компаний-участников мониторинга смогут входить в программу без дополнительных условий.

Отдельные меры направлены на поддержку участников СВО и их семей. Им предлагают льготы по транспортному и земельному налогам. Также многодетные семьи получат дополнительные налоговые вычеты по земельному и имущественному налогам в размерах, предусмотренных указом президента.

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