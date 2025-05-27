В России оценили возможность появления аналога компании IKEA

Вероятность появления российской компании, равнозначной IKEA, на данный момент невозможно. Об этом заявила директор отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая, передает РИА Новости.

По ее словам, возвращение IKEA — это вопрос времени. Прилуцкая отметила, что были попытки создать отечественный аналог компании, однако они не увенчались успехом, и дальнейшие попытки не представятся в обозримом будущем.

«Это слишком технологичный и капиталоемкий бизнес, который выстраивался много лет. Должно сойтись много факторов, чтобы можно было его повторить», — добавила директор.

До этого вице-президент «Опоры России», глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников заявил «Газете.Ru», что IKEA вернется в Россию в апреле-июне 2026 года с вероятностью в 95%. При этом компании предрекли проблемы при возвращении в Россию.

Ранее стало известно, возвращения каких брендов ждут россияне в 2025 году.