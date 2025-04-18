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В «Опоре России» cпрогнозировали сроки возвращения IKEA в Россию

«Опора России»: IKEA вернется в РФ в апреле-июне 2026 года с вероятностью 95%
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РИА «Новости»

IKEA вернется в Россию во втором квартале 2026 года с вероятностью в 95%, заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России», глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников.

«С учетом торговых войн вероятность возврата IKEA на российский рынок в 2025 году — 70%. Однако полноценное и окончательное возвращение IKEA, скорее всего, произойдет во втором квартале 2026 года — с вероятностью 95%. Регистрация четырех товарных знаков IKEA в России свидетельствует о том, что компания, несмотря на текущие ограничения, не теряет интерес к нашему рынку. Важно понимать, что даже в условиях торговых войн крупные международные компании продолжают стратегически защищать свои активы — от товарных знаков до доменов. Это позволяет не допустить их захвата так называемыми «специализированными компаниями», которые регистрируют чужие бренды с целью перепродажи настоящим владельцам», — отметил Пищальников.

По его прогнозу, спрос россиян на продукцию IKEA сохранится на высоком уровне. Пищальников подчеркнул, что IKEA — это не просто мебель, а целая философия продуманного и технологичного обустройства пространства. Такие компании находят своего клиента даже в непростых экономических условиях, особенно если сохраняется справедливая ценовая политика, заключил вице-президент.

Ранее в Госдуме прокомментировали новости о возвращении IKEA в Россию.

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