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IKEA предрекли проблемы при возвращении в Россию

Аналитик Найшева не исключила бюрократические сложности при возвращении IKEA в РФ
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Антон Денисов/РИА «Новости»

IKEA может столкнуться с бюрократическими сложностями в России и препятствиями внутри Швеции при возвращении в РФ, заявила «Газете.Ru» специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

«Серьезный негативный информационный фон в отношении России, сформированный в Швеции, нагнетание военных настроений, призывы к населению по формированию аварийных и резервных запасов — все это может вызвать острую местную реакцию на возможные планы IKEA возобновить бизнес-активность в России. Процедурная сложность самого процесса интеграции в российский бизнес может затянуться как со стороны нашего государства (надлежащие бюрократические процессы), так и внутри Швеции могут возникнуть препятствия и неодобрительное отношение из-за ухудшающихся межгосударственных отношений. Маловероятно, что всеми известная шведская компания вернется в Россию в ближайший год, даже несмотря на регистрацию товарных знаков. Во-первых, в России за последние годы появилось достаточно много компаний, предлагающих схожий товарный ассортимент. Во-вторых, сам процесс возвращения на рынок может потребовать от компании конкурентных ценовых предложений, даже несмотря на узнаваемость бренда», — отметила Найшева.

IKEA вернется в Россию в апреле-июне 2026 года с вероятностью в 95%, заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России», глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников.

Ранее в Госдуме прокомментировали новости о возвращении IKEA в Россию.

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