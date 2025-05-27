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В отрасли ответили на слова Путина о нелегальных товарах на маркетплейсах

Глава «ЦифроТоргГлобал» Кременсков: товары с маркетплейсов проверяет таможня
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Приобретаемые на иностранных маркетплейсах товары проходят обязательный таможенный контроль, который «разворачивает» нелегальную продукцию. При этом зарубежные онлайн-магазины занимают лишь небольшую нишу на российском рынке, так как жителям просто проще пользоваться местными площадками, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Так эксперт прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что иностранные онлайн-платформы создают значительную уязвимость в системе регулирования импорта и позволяют завозить «что угодно». По мнению Кременскова, глава государства, вероятно, имел в виду такие платформы, как AliExpress и прочие, где реализуются товары из США. Он также напомнил, что с помощью VPN россияне могут купить что-то на eBay, Amazon.

«Сложно сказать, имеются ли там нелегальные товары. Вся продукция, привезенная к нам, проходит очистку, — добавил эксперт. — Нелегальные вещи просто не пропускаются, а легальные спокойно продаются».

Доля таких товаров занимает маленький нишевый сегмент рынка, так как покупка товаров на таких ресурсах сопряжена с массой трудностей, пояснил специалист.

Говоря о перспективе ужесточения работы онлайн-маркетов со стороны госрегулирования, он отметил, что обсуждается эта тема не первый год, однако до сих пор конкретных мер не приняли. В том числе, планировалось создать государственный маркетплейс, однако нет особого смысла пытаться конкурировать с уже популярными у россиян платформами, убежден Кременсков.

«Такая идея мне непонятна, я думаю, что ситуация не изменится», — заключил эксперт.

Напомним, Путин подчеркнул, что из-за отсутствия надзора у представителей отрасли есть возможность завозить товары в любых объемах, что угрожает экономической безопасности. Он назвал это серьезным пробелом, требующим немедленного внимания.

Ранее эксперт оценил эффективность введения самозапрета на онлайн-покупки.

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