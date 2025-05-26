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Путин назвал «дырой» работу иностранных маркетплейсов в России

Путин: через зарубежные маркетплейсы может бесконтрольно завозиться что угодно
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить контроль за деятельностью зарубежных маркетплейсов, через которые в страну может бесконтрольно ввозиться продукция. Об этом он сообщил на встрече с представителями деловых кругов, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что иностранные онлайн-платформы создают значительную уязвимость в системе регулирования импорта. По его словам, отсутствие надзора позволяет завозить товары в любых объемах, что угрожает экономической безопасности.

«Через эти маркетплейсы можно завозить чего угодно. Это серьезный пробел, требующий немедленного внимания», — отметил президент.

Путин 26 мая встречается с представителями российских деловых кругов. Участие в мероприятии принимают руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды. Глава государства обсудит с бизнесом несколько вопросов. «Газета.Ru» ведет трансляцию встречи.

Ранее Путин шуткой отреагировал на программу встречи с бизнесом.

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