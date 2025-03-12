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Эксперт: самозапрет на онлайн-покупки не вылечит российских шопоголиков

Глава «ЦифроТоргГлобал» Кременсков: самозапрет на маркетплейсах не поможет
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Depositphotos

Введение самозапрета на маркетплейсах для пользователей никак не поможет шопоголикам. Они и без того имеют возможность удалить приложение или аккаунт, поэтому предлагаемые меры выглядят избыточными, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Ограничить себе покупки на маркетплейсах можно с помощью банков – например, установить на карте запрет на ту или иную категорию покупок, лимит покупок в интернете. Можно зайти в приложение банка и разрешить только один вид покупок, защитив таким образом сбережения, напомнил специалист. По его мнению, если предполагается, что самозапрет должен помочь людям с зависимостью от покупок, то этот шаг себя не оправдает.

«Если у человека есть так называемая зависимость от покупок - шопоголизм, то, я не думаю, что это позволит ему каким-то образом оградиться от этого. Шопоголик сам себе ни в коем случае не поставит самозапрет», — подчеркнул Кременсков.

Напомним, вице-спикер Госдумы направил обращение главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором предложил ввести возможность самозапрета на покупки на маркетплейсах. По его мнению, это может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам и позволит россиянам избежать финансовых проблем. На днях стало известно, что Минэкономразвития согласилось провести совместный с маркетплейсами эксперимент по внедрению этого инструмента.

Ранее АКОРТ предложила ФАС ограничить агрессивные скидки маркетплейсов.

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