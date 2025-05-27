Экономист назвал оптимальный вариант использования маткапитала

Россиянкам нужно разрешить тратить материнский капитал сразу на три новые цели — программу долгосрочных сбережений, накопительное страхование жизни и индивидуальные инвестиционные счета. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, комментируя предложение властей о расширении направлений использования маткапитала.

«Идея с расширением направлений использования средств семейного капитала выглядит очень интересной и удачной. Вполне можно использовать все три варианта: они в настоящее время интересны гражданам и объективно пользуются спросом. Например, по данным ЦБ, в рамках программы долгосрочных сбережений на 30 апреля 2025 года уже заключено около 5 млн договоров и привлечено более 300 млрд рублей. У меня есть основания полагать, что и в рамках использования средств семейного капитала в случае такой возможности миллионы граждан будут активно направлять часть денег на формирование долгосрочных сбережений», — отметил Балынин.

По его словам, реализация этой идеи принесет социальный и экономический эффекты — будет сформирована дополнительная возможность семьям формировать сбережения, причем со стратегическим акцентом на будущее детей. Балынин добавил, что инициатива также дополнительно поддержит устойчивый долгосрочный экономический рост в России на базе расширения объема длинных денег, что является одной из важных задач государства.

Балынин отметил важность максимальной проработки всех юридических и технических аспектов реализации этого решения. По прогнозу экономиста, с высокой долей вероятности в 2025–2026 годы решение о предоставлении гражданам возможности направления средств семейного капитала на формирование долгосрочных сбережений будет принято.

Российские власти обсуждают возможность направлять материнский капитал на программу долгосрочных сбережений, накопительное страхование жизни и ИИС-3, открытые на детей, выяснили «Известия». Это одна из норм, которую планируют включить в продукт «семейных инвестиций» — проработать его поручил президент Владимир Путин в декабре 2024-го. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил газете, что такая инициатива прорабатывается и положительно ее оценил.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал в России был повышен на 9,5% и достигает 690 266,95 рубля — на первого ребенка (если он родился или был усыновлен с 1 января 2020 года). На второго ребенка положено 912 162,09 рубля (если ранее маткапитал на первого не получали) и 221895,14 рубля (доплата за второго ребенка, если ранее маткапитал уже был оформлен на первого). Данные суммы действуют для семей, где дети имеют гражданство РФ, а родители — граждане России на момент рождения или усыновления ребенка. Программа материнского капитала продлена до 2030 года.

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