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Стало известно, сколько стоит «поднять ребенка на ноги»

Экономист Байгузина: чтобы поднять ребенка на ноги, нужна сумма от 1,2 млн рублей
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Oksana Kuzmina/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы поднять ребенка на ноги, россиянам нужна сумма от 1,2 млн до 3,6 млн рублей, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Оценку стоимости воспитания ребенка мы берем условно от рождения до окончания вуза. В первые годы (0–3 года) на питание, одежду, игрушки, медицинские расходы нужно около 200–400 тыс. рублей. Дошкольные учреждения, дополнительные занятия, одежда потребуют около 300–500 тыс. рублей», — отметила Байгузина.

На содержание школьников от 6 до 17 лет нужно около 800 тыс.— 1,2 млн рублей, а на высшее образование — от 400 тыс. до 1,5 млн рублей.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал в России был проиндексирован на 9,5% и составляет 690 266,95 рубля — на первого ребенка (если он родился или был усыновлен с 1 января 2020 года). На второго ребенка выплачивают 912 162,09 рубля (если ранее маткапитал на первого не получали) и 221 895,10 рубля (доплата за второго ребенка, если ранее маткапитал уже был оформлен на первого).

Эти суммы действуют для семей, где дети имеют российское гражданство, а родители — граждане РФ на момент рождения или усыновления ребенка.

Программа материнского капитала продлена до 2030 года.

Ранее стало известно, сколько россиян тратят зарплату на дополнительное образование детей.

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