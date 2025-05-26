Стало известно, сколько стоит «поднять ребенка на ноги»

Чтобы поднять ребенка на ноги, россиянам нужна сумма от 1,2 млн до 3,6 млн рублей, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Оценку стоимости воспитания ребенка мы берем условно от рождения до окончания вуза. В первые годы (0–3 года) на питание, одежду, игрушки, медицинские расходы нужно около 200–400 тыс. рублей. Дошкольные учреждения, дополнительные занятия, одежда потребуют около 300–500 тыс. рублей», — отметила Байгузина.

На содержание школьников от 6 до 17 лет нужно около 800 тыс.— 1,2 млн рублей, а на высшее образование — от 400 тыс. до 1,5 млн рублей.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал в России был проиндексирован на 9,5% и составляет 690 266,95 рубля — на первого ребенка (если он родился или был усыновлен с 1 января 2020 года). На второго ребенка выплачивают 912 162,09 рубля (если ранее маткапитал на первого не получали) и 221 895,10 рубля (доплата за второго ребенка, если ранее маткапитал уже был оформлен на первого).

Эти суммы действуют для семей, где дети имеют российское гражданство, а родители — граждане РФ на момент рождения или усыновления ребенка.

Программа материнского капитала продлена до 2030 года.

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