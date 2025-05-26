Новак раскрыл, как введенный Западом потолок цен повлиял на экспорт российской нефти

Новак: экспорт нефти из России не изменился после введения Западом потолка цен

Экспорт российской нефти не изменился после введенного Западом потолка цен. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.

Журналисты попросили его оценить риск снижения экспорта нефти из РФ из-за возможного снижения потолка цен, которое обсуждается в западных странах.

«Если говорить о том, как это может повлиять на экспорт, то следует обратиться к статистике, когда ввели предыдущий потолок, который сейчас действует, и посмотреть на динамику экспорта: она не изменилась», — сказал Новак на Кавказском инвестиционном форуме.

По его словам, Россия всегда выступала против нерыночных действий, «связанных с установлением потолка и запретами».

19 мая агентство Reuters сообщило, что Евросоюз предложит странам «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций до $50 за баррель. При этом глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила за снижение до $40 за баррель.

16 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые антироссийские санкции ЕС будут включать в себя меры по снижению «потолка» цен на нефть из РФ.

Страны G7, Австралия и Евросоюз ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на нефть РФ при морских перевозках на уровне $60 — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Такая же мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года.

Ранее Путин назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против России.