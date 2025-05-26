Генсек НАТО рассказал, что действующая норма оборонных расходов будет установлена выше 3%

Генсек НАТО Марк Рютте призвал государства — члены альянса готовиться к резкому увеличению расходов на оборону, соответствующее решение будет принято на саммите в Гааге 24-25 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в начале июня министры обороны государств Североатлантического альянса должны утвердить целевые показатели возможностей блока, которые определят проблемы и позволят оценить необходимые расходы в будущем.

При этом Рютте подтвердил, что действующая сейчас норма оборонных расходов в 2% ВВП государств-членов больше не является актуальной и будет установлена выше 3%.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен призвать Европу увеличить расходы на оборону на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Гааге.

7 марта Трамп предупредил, что если страны НАТО не будут тратить на оборону справедливые объемы средств, США не станут их защищать. До инаугурации американский лидер говорил о том, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц альянса до уровня 5% от их ВВП.

Ранее глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону.