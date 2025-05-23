Трамп хочет призвать Европу увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп намерен призвать Европу увеличить расходы на оборону на предстоящем саммите НАТО в Гааге. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в ходе своего выступления на конференции Атлантического совета, сообщает ТАСС.

«Трамп очень четко дал понять, что нашим европейским и канадским союзникам сейчас необходимо уравняться с Соединенными Штатами (по расходам на оборону. — «Газета.Ru») <...> Мы надеемся, что это уравняется и что Европа резко увеличит свои расходы на оборону», — поделился Уитэкер.

7 марта Трамп предупредил, что если страны НАТО не будут тратить на оборону справедливые объемы средств, США не станут их защищать. До инаугурации американский лидер говорил о том, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц альянса до уровня 5% от их ВВП.

В январе Трамп говорил о намерении добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. По его мнению, текущего целевого уровня в 2% ВВП не хватит, чтобы добиться поставленных перед ними задач.

Ранее глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону.