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Путин поручил закрыть лазейки, позволяющие обойти производителей из РФ

Путин: важно закрыть лазейки, позволяющие обходить производителей из РФ
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил закрыть лазейки, с помощью которых можно было обойти российских производителей при закупках. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с представителями деловых кругов, передает сайт Кремля.

«Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что подобный подход не означает поощрения демпинга в бизнесе. По словам президента России, сейчас нужно «вычистить» подобное явление из-за рубежа, иначе «не будет ни фига своего».

В ходе встречи Путин также выразил согласие с идеей об усилении контроля за госзакупками, в том числе в части требований по использованию отечественного оборудования. Российский лидер отметил, что порой не так просто определить, какие комплектующие являются «отечественными».

Ранее Путин шуткой отреагировал на программу встречи с бизнесом.

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