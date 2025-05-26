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Путин шуткой отреагировал на программу встречи с бизнесом

Путин о программе встречи с бизнесом: начальство знает, что делать
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент РФ Владимир Путин пошутил о программе его встречи с представителями деловых кругов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с бизнесменами Путин предложил обсудить текущую ситуацию в их отраслях и внести предложения по дополнительным мерам поддержки.

«Пожалуйста, кто начнет?» — задал Путин вопрос к представителям бизнеса.

После этого первый вице-премьер Денис Мантуров аккуратно передал бумаги главе государства.

«У нас все расписано, оказывается. Начальство все знает, что нам делать», — пошутил Путин и передал слово генеральному директору компании «Нейрософт» Ирине Маламант.

21 мая Путин шуткой отреагировал на слова главы Глушковского района Курской области Павла Золотарева о присоединении Сумской области к России.

Ранее Путин объяснил, почему некоторые западные компании ушли из РФ.

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