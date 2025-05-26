Путин поддержал предложение усилить контроль за закупочными процедурами

Президент России Владимир Путин выразил согласие с идеей об усилении контроля за госзакупками, в том числе в части требований по использованию отечественного оборудования. Об этом сообщает ТАСС.

«Все эти инструменты регулирования, которые вводим, направлены на то, чтобы поддержать отечественного производителя», — сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов.

Российский лидер отметил, что порой не так просто определить, какие комплектующие являются «отечественными». Путин также допустил введение штрафов за нарушение норм в сфере закупок отечественного оборудования.

В конце апреля сообщалось, что авиадоставка, перевозка малогабаритных грузов и доставка из Китая стали самыми популярными логистическими услугами в первом квартале 2025 года по версии крупных транспортных компаний — ГК «Деловые Линии» и федеральной транспортной компании «Скиф-Карго».

Ранее Путин подписал закон о локализации такси в России.