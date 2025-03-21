Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал российский бизнес не ждать быстрой мирной сделки

Faridaily: Путин призвал российский бизнес не ждать быстрой мирной сделки
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил российским бизнесменам на закрытой встрече, что быстрой мирной сделки с Украиной не будет, несмотря на оптимистичные заявления со стороны США. Об этом пишет Telegram-канал Faridaily.

Отмечается, что такое заявление глава государства сделал в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 18 марта, об этом сообщили двое участников встречи и подтвердил осведомленный источник.

«Я скажу так: президент посоветовал нам не быть наивными и понимать, какое количество людей и интересов задействовано в процессах, которые сейчас происходят», — заявил один из участников встречи.

Один из источников сообщил, что у главы государства был позитивный, но объективный настрой, но не было безудержного оптимизма.

Очередной раунд переговоров РФ и США состоится 24 марта в Саудовской Аравии. По словам специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа, участники встречи будут обсуждать детали соглашений, достигнутых президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время телефонного разговора 18 марта.

Ранее Трамп заявил, что прекращение огня на Украине может произойти «очень скоро».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами