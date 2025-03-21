Путин призвал российский бизнес не ждать быстрой мирной сделки

Президент России Владимир Путин заявил российским бизнесменам на закрытой встрече, что быстрой мирной сделки с Украиной не будет, несмотря на оптимистичные заявления со стороны США. Об этом пишет Telegram-канал Faridaily.
Отмечается, что такое заявление глава государства сделал в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 18 марта, об этом сообщили двое участников встречи и подтвердил осведомленный источник.
«Я скажу так: президент посоветовал нам не быть наивными и понимать, какое количество людей и интересов задействовано в процессах, которые сейчас происходят», — заявил один из участников встречи.
Один из источников сообщил, что у главы государства был позитивный, но объективный настрой, но не было безудержного оптимизма.
Очередной раунд переговоров РФ и США состоится 24 марта в Саудовской Аравии. По словам специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа, участники встречи будут обсуждать детали соглашений, достигнутых президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время телефонного разговора 18 марта.
Ранее Трамп заявил, что прекращение огня на Украине может произойти «очень скоро».