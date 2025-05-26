Путин раскрыл отличия американских и европейских компаний

Американские компании не останавливали поставки медицинского оборудования в Россию, в отличие от европейских организаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов, передает сайт Кремля.

«Кстати говоря, американские компании поставляли, обслуживали [медицинское оборудование] все эти годы без всяких сбоев, а европейские — многие соскочили», — сказал глава государства.

При этом Путин добавил, что для выхода российского медоборудования и техники на внешние рынки нужна системная настойчивая работа. По словам российского лидера, вопрос должен быть проработан совместно с МИД, Минпромторгом и торговыми представительствами РФ.

В ходе встречи президент РФ также заявил, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок по принуждению элит стран Запада. Глава государства подчеркнул, что некоторые организации, приняв подобное решение, подставили своих российских партнеров.

Ранее Путин рассказал, что является основой безопасности России.