На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл отличия американских и европейских компаний

Путин: американские компании не останавливали поставки медоборудования в Россию
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Американские компании не останавливали поставки медицинского оборудования в Россию, в отличие от европейских организаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов, передает сайт Кремля.

«Кстати говоря, американские компании поставляли, обслуживали [медицинское оборудование] все эти годы без всяких сбоев, а европейские — многие соскочили», — сказал глава государства.

При этом Путин добавил, что для выхода российского медоборудования и техники на внешние рынки нужна системная настойчивая работа. По словам российского лидера, вопрос должен быть проработан совместно с МИД, Минпромторгом и торговыми представительствами РФ.

В ходе встречи президент РФ также заявил, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок по принуждению элит стран Запада. Глава государства подчеркнул, что некоторые организации, приняв подобное решение, подставили своих российских партнеров.

Ранее Путин рассказал, что является основой безопасности России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами