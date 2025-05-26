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«От зарплат до пенсий»: перевод в цифровой рубль начнут с бюджетных предприятий

Финансист Сафонов: перевод выплат в цифровой рубль начнется с зарплат бюджетников
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Shutterstock

Для масштабного использования цифрового рубля необходимо создать четкий инструмент по его переводу в наличные деньги, а это потребует времени. Проще всего начать реализацию проекта с зарплат бюджетников – только после этого можно будет говорить о пенсионных и прочих выплатах, объяснил НСН профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Сегодня пока ведется эксперимент по отработке технологий использования цифрового рубля – к участию в нем Центробанк привлек ряд банков и несколько тысяч россиян. На данном этапе крайне важно разработать механизм перевода цифровой валюты в наличную, так как это основа распространения системы среди физлиц, отметил эксперт. Он усомнился, что это получится сделать в ближайшее время и уже с 2026 года перейти на «цифровые зарплаты».

«Но может быть такая ситуация, при которой рубль приходит на счет бюджетника, а ЦБ далее переводит его на обычную карту, — добавил Сафонов. — Еще один момент заключается в том, что цифровым рублем должно быть можно расплачиваться везде, включая магазины. Пока это невозможно».

На нынешнем этапе можно начать платить бюджетникам зарплату цифровыми рублями, но не на всех предприятиях, а только на тех, которые переведены на данную систему, добавил специалист. Причем начинать придется именно с зарплат, а уже потом переходить на пенсионные выплаты – это потребует дополнительного времени на обучение пожилых людей. Учитывать этот фактор крайне важно, так как сегодня есть россияне, которые до сих пор получают пенсию от почтальона наличными, подчеркнул эксперт.

«Бюджетные учреждения имеют договор с банками, реализовать это будет проще. На первом этапе будут выбираться предприятия, это коснется далеко не всех», — заключил он.

Напомним, в этом году планируется внедрить ограниченное использование цифрового рубля для типовых операций – таких, как выплаты поставщикам по госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям. В 2026 году правительство собирается снять ограничения на виды расходов, включая потенциальные выплаты бюджетникам, а затем начать использование цифрового рубля для выплат физлицам при условии технической готовности. Как отмечал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, переход потребует модернизации ПО и документооборота, что может стать настоящим вызовом для регионов.

Ранее в ЦБ рассказали, когда определятся сроки массового запуска цифрового рубля.

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