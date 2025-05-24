В Госдуме рассказали о перестройке казначейских расчетов после введения цифрового рубля

Введение цифрового рубля в бюджетный процесс потребует перестройки казначейских расчетов и инфраструктурной готовности регионов. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

В 2025 году планируется внедрить ограниченное использование цифрового рубля для типовых операций, таких как выплаты поставщикам по госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям. В 2026 году правительство собирается снять ограничения на виды расходов, включая потенциальные выплаты бюджетникам.

На начальном этапе зарплаты и социальные выплаты останутся в традиционной форме. Цифровой рубль будет применяться в операциях с четким учетом хронологии и объема (например, госзакупки). После 2026 года будет дана возможность использования цифрового рубля для выплат физическим лицам при условии технической готовности.

«Переход потребует модернизации ПО и документооборота. В регионах это может стать вызовом: бухгалтериям придется осваивать новые формы расчетов, а сотрудникам — цифровые платформы ЦБ», — сказал Гаврилов.

Правила перевода цифрового рубля в другие формы денег, а также механизмы доступа (через приложения или портал госуслуг) будут определены подзаконными актами. Крупные федеральные структуры адаптируются быстрее, тогда как регионам потребуются дополнительные ресурсы и обучение кадров.

Ранее правительство предложило поэтапно внедрить цифровой рубль в бюджетный процесс.