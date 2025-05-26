Британия приступила к ренационализации железных дорог

Великобритания приступила к ренационализации железных дорог. Об этом сообщает телеканал ITV.

«Ренационализация правительством железнодорожных перевозок началась», — говорится в публикации.

Первой под государственный контроль попала компания South Western Railway, за ней должны последовать другие.

Железные дороги в Британии были приватизированы в 1990-х годах.

В начале мая издание Politico со ссылкой на прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) писало, что Великобритания станет самой медленно растущей экономикой в ​​группе стран «Большой семерки» в 2025 году и второй худшей экономикой в ​​этом году после Германии.

Аналитики ОЭСР снизили прогноз роста ВВП Великобритании до 0,4% в текущем году и 1% в 2025-м. Предыдущая оценка предполагала прирост на 0,7 и 1,2% соответственно.

До этого сообщалось о резком падении иностранного капитала в британский финсектор. В 2023 году объем вложений сократился вдвое, до £1 млрд ($1,25 млрд). Сфера столкнулась с жесткой конкуренцией за IPO со стороны Нью-Йорка, а после Brexit — крупных европейских финцентров вроде Парижа и Амстердама.

Ранее премьер Британии предупредил о непростом экономическом будущем и повышении налогов.