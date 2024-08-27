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Премьер Британии предупредил о непростом экономическом будущем и повышении налогов

Стармер: бюджет Великобритании будет непростым и болезненным для общества

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Alastair Grant/AP

Бюджет, который будет принят в Британии 30 октября, окажется «болезненным» для британского общества. Об этом, как сообщает Sky News, заявил премьер-министр страны Кир Стармер во время выступления в своей резиденции на Даунинг-стрит.

В публикации отмечается, что премьер дал явный намек на повышение налогов. Стармер заявил, что экономическая ситуация в королевстве существенно хуже ожидаемого и положение дел «будет ухудшаться».

Премьер-министр сослался на «черную дыру в 22 миллиарда фунтов стерлингов» в финансах страны, о которой, по его словам, Управление по бюджетной ответственности не знало.

На вопрос о том, какие конкретные повышения налогов рассматриваются, Стармер ответил, что налоги для «работающих людей» - такие как подоходный налог, НДС и национальное страхование - повышаться не будут. Иных подробностей он не привел.

О готовящемся выступлении Стармера газета Telegraph писала 25 августа. В публикации указывалось, что глава британского правительства, готовясь к возможному увеличению налогов и сокращению расходов бюджета, сообщит о том, что его администрация унаследовала от предшественников «не просто экономическую пропасть, а социальную катастрофу».

Ранее сообщалось, что премьер Стармер поручил продумать план более широкой поддержки Украины.

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