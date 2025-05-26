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Юрист раскрыл условия возвращения западных брендов в Россию

Ташу: западным брендам придется компенсировать ущерб для возвращения в РФ
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platesmania.com/autoligenda

Западные компании, включая Hyundai, IKEA и McDonald's, активизируют регистрацию товарных знаков в России. Об этом заявил юрист Заур Ташу, передает «Российская газета».

По его словам, регистрация знаков в РФ — сигнал потребителям о возможном возвращении. Эксперт объяснил, что некоторые компании заключили опционные сделки, чтобы позже выкупить бизнес обратно.

«Но даже это не гарантирует легкого возврата. Например, Renault столкнулась с требованием «АвтоВАЗа» компенсировать 110 млрд рублей за годы отсутствия <…> ущерб государству придется возместить, а обратный выкуп одобрит только правительственная комиссия», — сказал Ташу.

До этого депутат МО Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что в России необходимо ввести специальную маркировку, которая будет предупреждать потребителей о том, что тот или иной товар произведен вернувшимся на местный рынок западным брендом.

В марте президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не будет давать специальных преференций западным компаниям, если они пожелают вернуться.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний.

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