ЕС планирует расширить санкции против судов, перевозящих российскую нефть

Bloomberg: ЕС может расширить санкции против судов, перевозящих нефть из России

Европейский союз рассматривает возможность расширения санкций против судов, якобы перевозящих российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, ЕС рассматривает дальнейшие ограничения в отношении Российского фонда прямых иностранных инвестиций (РФПИ) и кредиторов, которые, как предполагается, помогают России.

Согласно источникам агентства, Евросоюз также планирует включить в следующий пакет антироссийских санкций положения, защищающие европейские предприятия от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений.

Также Bloomberg сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках очередных санкций против России.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Ранее в Европе заявили о подготовке 18-го пакета санкций против России.