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На Украине заявили об опасности решения ЕС отменить беспошлинную торговлю

Euractiv: решение ЕС отменить беспошлинную торговлю уничтожит экономику Украины
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Global Look Press

Решение Европейского союза (ЕС) об отмене беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции способно уничтожить экономику Украины. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха в интервью порталу Euractiv.

«Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены просить у вас денег вместо того, чтобы просто зарабатывать за счет торговли, что, по моему мнению, является очень порочной и извращенной ситуацией. Украину заставляют стать попрошайкой», — сказал депутат.

Наталуха добавил, что из-за возвращения пошлин объем экспорта украинских товаров может в ЕС может упасть на 30%. При этом, по его словам, при подобном развитии событий Киев может оказаться в шаге от рецессии.

22 мая представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил, что ЕС принял решение не продлевать действие временного режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины. Это означает, что с 6 июня Украина потеряет льготный доступ на европейский рынок, и на ее товары вновь будут распространяться стандартные таможенные пошлины.

Ранее Украина предложила Евросоюзу отдать часть своего ВВП на финансирование ВСУ.

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