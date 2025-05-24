На Украине заявили об опасности решения ЕС отменить беспошлинную торговлю

Решение Европейского союза (ЕС) об отмене беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции способно уничтожить экономику Украины. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха в интервью порталу Euractiv.

«Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены просить у вас денег вместо того, чтобы просто зарабатывать за счет торговли, что, по моему мнению, является очень порочной и извращенной ситуацией. Украину заставляют стать попрошайкой», — сказал депутат.

Наталуха добавил, что из-за возвращения пошлин объем экспорта украинских товаров может в ЕС может упасть на 30%. При этом, по его словам, при подобном развитии событий Киев может оказаться в шаге от рецессии.

22 мая представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил, что ЕС принял решение не продлевать действие временного режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины. Это означает, что с 6 июня Украина потеряет льготный доступ на европейский рынок, и на ее товары вновь будут распространяться стандартные таможенные пошлины.

Ранее Украина предложила Евросоюзу отдать часть своего ВВП на финансирование ВСУ.