Евросоюз может задобрить Трампа соглашением о лобстерах

Европейский союз (ЕС) готов продлить беспошлинный ввоз американских лобстеров, чтобы добиться расположения президента США Дональда Трампа после ввода американских пошлин. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источников.

»Еврокомиссия открыта к продлению сделки о лобстерах в рамках пакета по устранению пошлин, введенных Трампом», — говорится в сообщении.

В ЕК отметили, что продление соглашения о лобстерах зависит от результата переговоров ЕС с США.

До этого вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что пошлины США представляют угрозу для рабочих мест в Германии, Еврокомиссия должна продвигать переговоры для поиска совместного решения.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.