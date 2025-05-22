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Путин спросил у главы Минсельхоза о ценах на продукты

Путин спросил у главы Минсельхоза о стабилизации цен на продукты
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством поинтересовался у главы Минсельхоза Оксаны Лут, стоит ли рассчитывать на стабилизацию цен на продукты. Об этом пишет ТАСС.

Путин задал соответствующий вопрос, выслушав доклад Лут о мерах поддержки аграриев.

«Можем рассчитывать на стабилизацию цен, да?» — спросил он.

Лут отметила, что цены идут разнонаправленно. Самой критичной группой являются овощи и картофель, добавила она.

До этого Лут заявляла, что министерство сельского хозяйства России ожидает снижения внутренних цен на овощи и картофель с июля.

Несколькими часами ранее в Минсельхозе РФ заявили, что цены на овощи сегодня определяет импортная продукция. По данным ведомства, в 2025 году площади открытого грунта увеличатся, это сможет стабилизировать ситуацию с ценами в следующем сезоне.

Напомним, сообщалось, что в этом году стоимость картофеля достигла исторического рекорда – по состоянию на 28 апреля 2025 года в среднем цена на этот продукт за килограмм в России составила 85,4 рубля.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает сохранить мировое лидерство в экспорте пшеницы.

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