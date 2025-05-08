Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия рассчитывает сохранить мировое лидерство в экспорте пшеницы

Министр Лут: РФ рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы
close
Валерий Морев/РИА Новости

Россия рассчитывает сохранить мировое лидерство в экспорте пшеницы. Об этом заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут, передает ТАСС.

«У нас по итогам сезона мы ожидаем его (первое место — «Газета.Ru») сохранить», — сказала она, отметив, что дальше все будет зависеть от урожая, который можно будет оценить после завершения сезона.

По ее словам, у страны есть перспективы побить рекорд по экспорту в 54 миллиона тонн пшеницы, и «до 2030 года мы должны очень много экспортировать».

В феврале Минсельхоз сообщил, что за 2023-2024 сезоны на внешние рынки было поставлено 72 млн тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы.

В 2025 году урожаю пшеницы угрожают жаркая и сухая погода в оставшийся период вегетации, а также возвратные морозы, предупреждали в марте эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка.

При этом прогноз урожая пшеницы в 2025 году повысили на 1,5 млн тонн. Раньше эксперты ожидали 77 — 85 млн тонн зерна за год, а теперь 78,5 — 86,5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что поставки российской гречки в Китай достигли исторического максимума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами