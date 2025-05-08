Россия рассчитывает сохранить мировое лидерство в экспорте пшеницы. Об этом заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут, передает ТАСС.

«У нас по итогам сезона мы ожидаем его (первое место — «Газета.Ru») сохранить», — сказала она, отметив, что дальше все будет зависеть от урожая, который можно будет оценить после завершения сезона.

По ее словам, у страны есть перспективы побить рекорд по экспорту в 54 миллиона тонн пшеницы, и «до 2030 года мы должны очень много экспортировать».

В феврале Минсельхоз сообщил, что за 2023-2024 сезоны на внешние рынки было поставлено 72 млн тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы.

В 2025 году урожаю пшеницы угрожают жаркая и сухая погода в оставшийся период вегетации, а также возвратные морозы, предупреждали в марте эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка.

При этом прогноз урожая пшеницы в 2025 году повысили на 1,5 млн тонн. Раньше эксперты ожидали 77 — 85 млн тонн зерна за год, а теперь 78,5 — 86,5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что поставки российской гречки в Китай достигли исторического максимума.