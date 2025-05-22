В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на овощи в РФ

В Минсельхозе РФ заявили, что цены на овощи сегодня определяет импортная продукция. Об этом пишут «Ведомости».

«Прошлогодний урожай овощей практически закончился, и на полки поступает импортная продукция из дружественных стран, которая определяет цены на рынке», — поделились в министерстве.

В Минсельхозе добавили, что в 2025 году площади под овощами открытого грунта увеличатся, это сможет стабилизировать ситуацию с ценами в следующем сезоне. Также в настоящее время идет работа по созданию и модернизации овощехранилищ.

До этого руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая в интервью РИАМО сообщила, что рост цен на овощи может объясняться целым комплексом причин, в частности, тем, что урожай в прошлом году был хуже, чем в 2023-м и 2022-м, из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее россиянам пообещали резкое снижение цен на огурцы и помидоры.