«Собьют цены»: Картофельный союз назвал условие для хорошего урожая в 2025 году

В России отмечают рекордное подорожание картофеля с начала года – оптовые цены выросли на 85%. Сбивать цены на продукт будет, в том числе, за счет обеспечения рынка молодым картофелем из дружественных стран и наращиванием урожайности. При условии, что погода предстоящим летом будет благоприятной, на текущий год прогнозируются хорошие сборы, передает 360.ru со ссылкой на Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз).

По данным организации, в этом году ожидается рост производства по сравнению с прошлым сезоном, в том числе благодаря вниманию небольших и средних сельхозтоваропроизводителей, стремящихся к увеличению площадей.

«При благоприятных погодных условиях — теплом лете с комфортной для произрастания культуры температурой воздуха и достаточной влажностью — урожай может быть хорошим», — отметили эксперты.

Но даже плохая погода может не сильно ухудшить ситуацию – так, в прошлом году, несмотря на неблагоприятные условия, сборы урожая картофеля оказались на уровне средних многолетних значений и достигли 7,3 млн тонн в организованном секторе, напомнили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Кроме того, во второй половине года на рынок начнут завозить молодой урожай из дружественных стран, добавили в ведомстве. Для них в этом году установили тарифную льготу на беспошлинный ввоз импортного картофеля объемом не более 150 тыс. тонн.

Что касается местного урожая, то для повышения объемов планируется нарастить площадь под посевы до 286,3 тыс. га. Темпы посадки культуры в текущем году также превышают прошлогодние, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сообщалось, что в этом году стоимость картофеля достигла исторического рекорда – по состоянию на 28 апреля 2025 года в среднем цена на этот продукт за килограмм в России составила 85,4 рубля. По данным Росстата, сбор картофеля во всех хозяйствах в стране в прошлом году составил 17,8 млн тонн, уменьшившись на 11,9% по сравнению с 2023 годом. Также сократился урожай у сельхозорганизаций — в среднем на 16,7%, до 4,4 млн тонн, а у фермеров и индивидуальных предпринимателей — на 13,2%, до 3 млн тонн.

Ранее в Картофельном союзе назвали справедливую цену на картофель в торговых сетях.