Цена нефти марки Brent упала ниже $64 за баррель

Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые с 15 мая

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 09:45 по московскому времени, цена Brent снижалась на 1,08% — до $63,88 за баррель.

Спустя пять минут фьючерс на Brent незначительно ускорил снижение и торговался на уровне $63,86 (-1,1%). Это произошло впервые с 15 мая текущего года.

Агентство Reuters писало, что в ближайшие годы нефтяной рынок столкнется с резким снижением цен: по оценке инвестиционного банка Goldman Sachs (GS), к концу 2026 года стоимость нефти марки Brent может опуститься до $55 за баррель, а WTI — до $51.

Согласно прогнозу аналитиков GS, падение цен начнется уже в текущем году: к декабрю цена за баррель Brent упадет до $62, а WTI будет стоить $58. Однако подобное развитие событий возможно лишь при выполнении ряда условий. В противном случае ситуация может оказаться еще более неблагоприятной.

В начале апреля зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, комментируя снижение цен на топливо, сообщил, что проведение специальной военной операции не зависит от уровня цен на нефть.

Ранее энергоэксперт оценил, возможны ли снова отрицательные цены на нефть.