Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитики Goldman Sachs предсказали рекордное падение цен на нефть

Goldman Sachs: цены на нефть Brent рухнут до $55 за баррель к концу 2026 года
close
Martin Meissner/AP

В ближайшие годы нефтяной рынок столкнется с резким снижением цен: по оценке инвестиционного банка Goldman Sachs (GS), к концу 2026 года стоимость нефти марки Brent может опуститься до $55 за баррель, а WTI — до $51. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно прогнозу аналитиков GS, падение цен начнется уже в текущем году: к декабрю цена за баррель Brent упадет до $62, а WTI будет стоить $58. Однако подобное развитие событий возможно лишь при выполнении ряда условий. В противном случае ситуация может оказаться еще более неблагоприятной.

В GS исходят из того, что американской экономике удастся избежать рецессии благодаря снижению импортных пошлин, которое должно вступить в силу 9 апреля. Кроме того, предполагается, что страны ОПЕК+ не станут резко наращивать добычу, и майское решение о ее увеличении останется единичным.

Если же рецессия в США все-таки начнется — например, в случае, если президент Дональд Трамп не пересмотрит свою экономическую политику, — то нефть Brent может подешеветь до $58 уже до конца этого года, а в следующем году упасть в стоимости до $50. При наиболее негативном сценарии, предполагающем замедление мирового ВВП и полный отказ ОПЕК+ от ограничения добычи «черного золота», цена Brent может рухнуть ниже $40 за баррель к концу 2026 года.

Накануне зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, комментируя снижение цен на топливо, сообщил, что проведение специальной военной операции не зависит от уровня цен на нефть.

Согласно последним данным, цена нефти марки Urals, основного экспортного сорта России, снизилась до примерно $57 за баррель, упав с более чем $67 за баррель на прошлой неделе. Федеральный бюджет России на 2025 год был составлен исходя из средней цены нефти Urals в $69,7 за баррель. В рамках бюджетного правила уровень отсечения для цены нефти установлен на уровне $60 за баррель.

Ранее Набиуллина назвала риск для российской экономики от снижения цен на нефть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами