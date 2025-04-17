Энергоэксперт оценил, возможны ли снова отрицательные цены на нефть

Отрицательные цены на нефть в 2025 году — это маловероятный сценарий. Повторения подобной ситуации 2020 года в этом году ждать не стоит, заявил «Газете.Ru» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Во время пандемии ковида потребление нефти в мире упало на 30%. Сейчас ничего такого не произошло. По крайней мере, на сегодняшний день сокращения потребления нефти вообще нет. Если мировая торговля сожмется, тогда будет снижение потребления нефти. В определенные моменты цена барреля Brent может опускаться до $50. Но я думаю, что все-таки в отрицательные значения этот показатель не будет уходить. И стоимость топлива довольно быстро восстановится. Чем ниже цена нефти, тем быстрее начинается снижение объема производства в США, где себестоимость добычи топлива высокая. Поэтому все-таки таких падений не будет», — отметил Юшков.

20 апреля 2020 года цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в мае впервые в истории стала отрицательной, достигнув -$37,63 за баррель, что было обусловлено резким снижением спроса на топливо из-за пандемии COVID-19 и нехваткой хранилищ для избыточной нефти . В тот же день фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне торговались по цене около $26,21 за баррель.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала риск для российской экономики от снижения цен на нефть.