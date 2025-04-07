Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, сможет ли Россия продолжать СВО при падении цен на нефть

Депутат Савченко: проведение СВО никак не зависит от уровня цен на нефть
close
Depositphotos

Проведение специальной военной операции не зависит от уровня цен на нефть, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, комментируя снижение цен на топливо.

«Я напомню, что специальная военная операция никак не связана с ценами на нефть, абсолютно не связана. Но, к сожалению, [антироссийские] санкции и ограничения как раз влияют на стоимость нефти. Но это еще раз напоминание нашему министерству экономического развития, нашему Министерству энергетики, Министерству промышленности и торговли, что нужно еще больше внимания уделять диверсификации бизнеса, больше заниматься машиностроением, больше заниматься теми направлениями, которые [в ценах] не подвержены колебаниям на бирже», — отметил Савченко в ответ на вопрос, сможет ли Россия продолжать СВО при падении цен на нефть.

Согласно последним данным, цена нефти марки Urals, основного экспортного сорта России, снизилась до примерно $57 за баррель, упав с более чем $67 за баррель на прошлой неделе. Федеральный бюджет России на 2025 год был составлен исходя из средней цены нефти Urals в $69,7 за баррель. В рамках бюджетного правила уровень отсечения для цены нефти установлен на уровне $60 за баррель.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия может «взять попкорн и наблюдать» за тарифной войной Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами