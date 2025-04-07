В Госдуме рассказали, сможет ли Россия продолжать СВО при падении цен на нефть

Проведение специальной военной операции не зависит от уровня цен на нефть, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, комментируя снижение цен на топливо.

«Я напомню, что специальная военная операция никак не связана с ценами на нефть, абсолютно не связана. Но, к сожалению, [антироссийские] санкции и ограничения как раз влияют на стоимость нефти. Но это еще раз напоминание нашему министерству экономического развития, нашему Министерству энергетики, Министерству промышленности и торговли, что нужно еще больше внимания уделять диверсификации бизнеса, больше заниматься машиностроением, больше заниматься теми направлениями, которые [в ценах] не подвержены колебаниям на бирже», — отметил Савченко в ответ на вопрос, сможет ли Россия продолжать СВО при падении цен на нефть.

Согласно последним данным, цена нефти марки Urals, основного экспортного сорта России, снизилась до примерно $57 за баррель, упав с более чем $67 за баррель на прошлой неделе. Федеральный бюджет России на 2025 год был составлен исходя из средней цены нефти Urals в $69,7 за баррель. В рамках бюджетного правила уровень отсечения для цены нефти установлен на уровне $60 за баррель.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия может «взять попкорн и наблюдать» за тарифной войной Трампа.