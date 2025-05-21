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Германия столкнулась с рекордным за 14 лет числом банкротств

В Германии за 2024 год количество банкротств увеличилось на 16%
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Markus Schreiber/AP

В Германии за 2024 год прекратили деятельность 196,1 тысячи компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование Центра исследований экономики Европы (ZEW) и кредитной компании Creditreform.

Количество банкротств превзошло показатели предыдущего года на 16% и стало максимальным с 2011 года. Причинами волны банкротств стали рост цен на энергоносители, спад промышленного производства и слабое восстановление экспорта.

Сообщается, что кризис затронул все ключевые сферы экономики, в особенности энергоемкие производства, где количество закрытий выросло на 26%, а также высокотехнологичные компании с ростом на 24%. Кроме того, был обновлен антирекорд в сегменте химических и фармацевтических компаний, где с банкротством столкнулись около 360 предприятий.

Эксперты связывают рост числа закрытых компаний с высокой конкуренцией на глобальном рынке, чрезмерной бюрократией и нехваткой квалифицированных кадров на фоне демографического кризиса.

В декабре Bloomberg сообщили, что экономика Германии приближается к «точке невозврата», учитывая текущие показатели. Отмечалось, что экономика ФРГ последние пять лет находится в стагнации.

Ранее в Германии подсчитали убытки страны из-за введенных президентом США пошлин.

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