В Германии подсчитали убытки страны из-за введенных Трампом пошлин

Новые американские пошлины могут обойтись Германии в €200 миллиардов в течение президентства Дональда Трампа, а общий ущерб для Европейского союза может составить €750 миллиардов. Это следует из отчета Института экономики Германии (IW).

В пресс-релизе IW указано, что совокупный экономический ущерб для Германии за четыре года правления Трампа ожидается на уровне около €200 миллиардов, а для ЕС — около €750 миллиардов. Если ситуация не изменится, ВВП Германии в 2028 году может оказаться примерно на 1,5% ниже, чем если бы пошлины не вводились.

Экономисты IW подчеркивают, что ЕС вступает в новую стадию торгового конфликта с США и настало время действовать «с позиции силы».

Немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) также прогнозирует, что из-за новых пошлин реальный ВВП Германии может снизиться примерно на 0,49% в течение года, что приведет к экономическому ущербу в размере около €21 миллиарда, как сообщает газета Handelsblatt.

При этом в IfW считают, что крупнейший негативный эффект от пошлин обрушивается на сами Соединенные Штаты: в краткосрочной перспективе они могут привести к снижению реального ВВП США на 1,92%. Экономист Джулиан Хинц отмечает, что США наносят удар самим себе.

Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько США заработают на новых пошлинах.