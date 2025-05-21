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Минэнерго РФ планирует сдерживать рост цен на топливо в пределах инфляции

Глава Минэнерго Цивилев: планируется сдерживать рост цен на топливо
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Depositphotos

Минэнерго планирует удерживать рост цен на топливо в этом году в пределах инфляции. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, его слова передает РИА Новости.

«‎Это наша цель, чтобы стоимость нефтепродуктов росла ни в коем случае не больше, чем инфляция. Мы на эту цель тратим все наши усилия. Пока нам это удавалось», — сказал глава ведомства.

14 мая в правительстве РФ по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов заявили, что розничные цены на топливо в стране стабильны. В кабмине добавили, что поставки сельхозпродукции производителями в период посевной кампании проходят по плану. По данным правительства, все заявки представителей отрасли удовлетворяются.

В начале мая данные национальных статслужб показали, что Россия занимает второе место среди стран «Большой двадцатки» (G20) по дешевизне бензина. В Саудовской Аравии, которая заняла первое место в списке, стоимость топлива составила 50,52 рубля за литр. В России — 59,66 рубля. На третьем месте оказалась Индонезия — 64,38 рубля за литр.

Ранее в России оценили вероятность подорожания горючего.

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