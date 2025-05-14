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В кабмине оценили розничные цены на топливо в России

Правительство: розничные цены на топливо в России стабильны
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Сергей Аверин/РИА Новости

В настоящее время розничные цены на топливо в России стабильны. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

«По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом», — говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что поставки сельхозпродукции производителями в период посевной кампании проходят по плану. По данным правительства, все заявки представителей отрасли удовлетворяются.

8 мая данные национальных статслужб показали, что Россия занимает второе место среди стран «Большой двадцатки» (G20) по дешевизне бензина. В Саудовской Аравии, которая заняла первое место в списке, стоимость топлива составила 50,52 рубля за литр. В России — 59,66 рубля. На третьем месте оказалось Индонезия — 64,38 рубля за литр.

Ранее в России оценили вероятность подорожания горючего.

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