В России оценили вероятность подорожания горючего

В России на сегодняшний день нет рисков того, что цены на топливо резко пойдут вверх, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергея Колобанова.

Он аргументировал свое мнение тем, что предусмотренные Налоговым кодексом на 2025 год ценовые ориентиры, при устойчивом превышении которых выплаты по демпферу приостанавливаются, еще не преодолены.

Кроме того, в рознице продолжает действовать «джентльменское соглашение», согласно которому на АЗС цены не должны превышать уровень инфляции, подчеркнул Колобанов.

В первой половине января доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что бензин на российских заправках подорожает на 5–8,5% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. По его словам, нефтяные компании сталкиваются с растущими затратами: ремонт нефтеперерабатывающих заводов становится более дорогим и длительным, что может сказаться на конечной цене топлива.

Ранее спрогнозированы цены на бензин в марте.