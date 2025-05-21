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Стало известно о резком росте акций «Газпрома» на фоне ожиданий по дивидендам

Акции «Газпрома» в течение минуты показали рост более чем на 3,5%
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Reuters

Стоимость акций «Газпрома» за минуту выросла более чем на 3,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 11:01 по московскому времени, бумаги «Газпрома» снижались на 0,49%, до 136,41 рубля. К 11:02 мск акции перешли к росту и находились на отметке 141,99 рубля (+3,57%).

К 11:35 акции замедлили рост и находились на уровне 138,3 рубля (+0,88%) за бумагу.

21 мая в ходе заседания совет директоров обсудит повестку годового собрания акционеров в конце июня, а также рекомендацию по дивидендам.

До этого стало известно, что «Газпром» установил новый рекорд поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для апреля — 30,5 млрд кубометров газа. Отмечается, что такой объем поставок характерен для октября, с которого начинается осенне-зимний период.

В марте сообщалось, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. Отмечается, что в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.

Ранее акции «Газпрома» упали после уничтожения станции «Суджа».

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