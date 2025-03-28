Акции «Газпрома» упали после уничтожения станции «Суджа»

Акции «Газпрома» рухнули на 5,4% в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 28 марта, достигнув отметки в 146,87 рубля за бумагу. Снижение произошло на фоне новостей о разрушении газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области в результате удара ВСУ, передает РБК.

По данным Мосбиржи к 16:06 мск, акции компании стали худшими в основном индексе IMOEX. Ранее Минобороны РФ сообщило, что станция «Суджа», критически важная для учёта газа, была полностью уничтожена украинскими силами.

«Инвесторы восприняли инцидент как сигнал о потенциальном сокращении экспорта газа в ЕС, даже в случае нормализации отношений и возобновления транзита через Украину», — пояснили аналитики «Альфа-Инвестиций».

28 марта ирландский журналист Чей Боуз заявил, что атака Вооруженных сил Украины на газоизмерительную станцию в Судже Курской области свидетельствует о нежелании Киева идти на деэскалацию конфликта.

В этот же день бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что целью удара ВСУ по станции в Судже является срыв переговоров по мирному соглашению.

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.