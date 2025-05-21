В Госдуме предупредили о росте тарифов на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию в России будут проиндексированы на 12,6% с 1 июля. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

«Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 12,6%, с июля 2026 года — на 9,3%», — отметил он.

Кроме того, тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2027 года увеличатся на 6,9%, а с июля 2028 года увеличатся еще на 4,9%, продолжил парламентарий. Кошелев уточнил, что такой прогноз дает Минэкономразвития России.

Увеличение цены ожидается за счет роста инвестиций в строительство новой генерации и роста тарифа на передачу электроэнергии, добавил депутат.

В начале мая заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что тарифы ЖКХ в России с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9%. По его словам, правительство России довольно давно утвердило размер индексации тарифов на 2025 год, а также планово на 2026 и 2027 годы. Парламентарий рассказал, что с 1 июля произойдет индексация стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления.

Депутат добавил, что в регионах страны ситуация будет различаться, даже внутри одной области цены за услуги ЖКХ. Например, в селе будет дешевле, чем в городе.

Ранее в Госдуме предложили отменить повышение платы за электроэнергию.