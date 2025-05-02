Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам сообщили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Депутат Аксененко: тарифы ЖКХ с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9%
close
Alexander Legky/Global Look Press

Тарифы ЖКХ в России с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, правительство России довольно давно утвердило размер индексации тарифов на 2025 год, а также планово на 2026 и 2027 годы.

Парламентарий рассказал, что с 1 июля произойдет индексация стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления.

Депутат добавил, что в регионах страны ситуация будет различаться, даже внутри одной области цены за услуги ЖКХ. Например, в селе будет дешевле, чем в городе.

Накануне по данным прогноза социально-экономического развития России на 2025-2028 годы, подготовленного Минэкономразвитием, стало известно, что с 1 июля тарифы на электроэнергию в России вырастут на 12,6%, а с июля 2026 года — еще на 9,3%.

Также тарифы на электроэнергию будут проиндексированы в 2027-м. Рост составит 6,9%. Далее с июля 2028 года они вырастут еще на 4,9%.

Ранее россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами