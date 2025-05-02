Россиянам сообщили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Депутат Аксененко: тарифы ЖКХ с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9%

Тарифы ЖКХ в России с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, правительство России довольно давно утвердило размер индексации тарифов на 2025 год, а также планово на 2026 и 2027 годы.

Парламентарий рассказал, что с 1 июля произойдет индексация стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления.

Депутат добавил, что в регионах страны ситуация будет различаться, даже внутри одной области цены за услуги ЖКХ. Например, в селе будет дешевле, чем в городе.

Накануне по данным прогноза социально-экономического развития России на 2025-2028 годы, подготовленного Минэкономразвитием, стало известно, что с 1 июля тарифы на электроэнергию в России вырастут на 12,6%, а с июля 2026 года — еще на 9,3%.

Также тарифы на электроэнергию будут проиндексированы в 2027-м. Рост составит 6,9%. Далее с июля 2028 года они вырастут еще на 4,9%.

Ранее россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги.