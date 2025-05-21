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Стоимость золота превысила $3300 за тройскую унцию

Стоимость золота впервые с 9 мая превысила $3300 за тройскую унцию
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Umit Bektas/Reuters

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 9 мая превысила отметку $3300 за тройскую унцию. Об этом пишет ТАСС.

По состоянию на 1:13 по московскому времени стоимость золота составляла $3307 за унцию (+2,91%), отметило агентство.

22 апреля стоимость золота достигла нового исторического рекорда: на Чикагской товарной бирже (CME) июньские фьючерсы на золото подорожали на 2,3% и достигли $3 504,2 за унцию. Как отмечало Bloomberg, рост цен на золото стал результатом ослабления доллара и критики Федеральной резервной системы США со стороны президента Дональда Трампа. Эти факторы, по мнению аналитиков, повысили спрос на золото как на «актив-убежище».

Сохраняющиеся опасения по поводу последствий торговых войн также способствовали росту цен на драгоценный металл, добавили они.

До этого сообщалось, что стоимость золотых резервов РФ по итогам марта 2025 года составила $229 млрд, обновив предыдущий рекорд. К утру 1 апреля международные (золотовалютные) резервы страны увеличились на $15 млрд по сравнению со значением за 1 марта и достигли $647,4 млрд. При этом доля золотых резервов в общем показателе составляла 35,4%.

Ранее россиянам рассказали о рисках вложения в золото.

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